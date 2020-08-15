Опубликовано видео гибели протестующего в Минске. Оно опровергает версию МВД

«Еврорадио» опубликовало новое видео момента гибели 10 августа в Минске протестующего Александра Тарайковского. На записи видно, что в его руках не было взрывчатки и он не бросал ее в силовиков, как об этом заявляли в МВД Беларуси.



На видео Тарайковский идет к силовикам. В руках у него ничего нет и он ничего не бросает в сторону ОМОНа. Дальше со стороны силовиков происходит выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он падает на землю.



На видео, которое передали редакции «Еврорадио», произошедшее зафиксировано с другого угла, что дает дополнительную информацию об обстоятельствах гибели протестующего.



Внимание! На видео показана смерть человека, не смотрите его, если для вас это неприемлемо.