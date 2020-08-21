Глава МИД Германии в Киеве обсудит дальнейшую работу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Киев 24 августа встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщили в МИД Германии, передает «Укринформ».



В ведомстве отметили, что Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, после чего планируется совместная пресс-конференция.



Затем глава немецкого МИД проведет политические переговоры с Зеленским и Шмыгалем, а также другие встречи.



«Темы охватывают дальнейшую работу в нормандском формате для урегулирования конфликта на востоке Украины и программу реформ украинского правительства», — сообщили в МИД ФРГ.



Ранее в Министерстве иностранных дел Украины проинформировали, что во время переговоров Кулебы и Мааса будут обсуждаться практические меры по укреплению украинско-германского сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в том числе с учетом председательства Германии в Совете ЕС.



Вечером того же дня Маас вернется в Берлин.