На Луганщине будут судить двоих организаторок «референдума» о независимости «ЛНР»

Прокуроры Луганской области направили в суд два обвинительных акта по криминальным делам об организации незаконного «референдума» о независимости «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.



В сообщении написано, что обвиняемые — жительницы Марковки и Беловодска Луганской области — в составе «участковых избирательных комиссий» приняли участие в организации и проведении так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики». Одна из обвиняемых возглавляла «избирательный участок», другая — выполняла функции «члена комиссии».



«Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени», следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов. Кроме того, на "председателя комиссии" возлагалась ответственность за организацию работы на "участке"», — говорится в сообщении.



Результаты голосования в дальнейшем были использованы представителями так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.



Обвинительные акты по двум уголовным производствам составлены по ч. 2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 14 августа на Донетчине к пяти годам лишения свободы осудили женщину за организацию «референдума» о независимости «ДНР».