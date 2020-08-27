В Минздраве разработали рекомендации работы вузов в условиях пандемии коронавируса

Министерство здравоохранения разработало и направило в вузы рекомендации по обучению студентов. Об этом на брифинге в четверг рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.



«Прежде всего мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают наши студенты. Должны придерживаться исключительно всех рекомендаций, касающихся предупреждения коронавируса, присланных в вузы. Кроме того, также есть рекомендации к организации учебного процесса в аудиториях», — отметила Микичак.



Она подчеркнула, что в Минздраве особо обратили внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медучреждениях, должны придерживаться противоэпидемических требований, установленных для учреждений здравоохранения.



«В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные занятия в тех больницах и практические занятия, которые имеют статус "коронавирусных" — тех, где лечатся пациенты с коронавирусной болезнью», — добавила замминистра.

Из-за коронавируса в этом году в Украине 1 сентября не будет торжественных линеек, а учебный процесс сделают гибким. Обучение в школах будет происходить традиционно, кроме зон с «красным» уровнем опасности COVID-19. Кроме того, в «оранжевых» зонах Минздрав рекомендовал учителям носить защитные щитки на лице.