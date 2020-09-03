Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки

03 сентября 2020, 10:19

В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки

За минувшие сутки, 2 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 31 заболевшего коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано три летальных случая — умерли мужчины в возрасте 78, 71 и 58 лет. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

В то же время сообщается, что за сутки выписано 10 человек.

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 626 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 253 человека, 146 — умерли. На лечении остается 1 227 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявили 1 548 случаев COVID-19. Из них 1 029 человек уже выздоровели, а 22 — умерли. Продолжают лечение 497 пациентов.

ТЕГИ

Другое
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:29
Пушилин заявил, что «рано или поздно», но боевики начнут призыв
16:08
На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19
12:57
Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек
11:05
«ЛНР»: Девушка пострадала при взрыве гранаты. Госпитализировали в тяжелом состоянии
10:26
«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки
09:22
«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском
все новости
11:00
ОБСЕ: Принятие решений в ТКГ по Донбассу блокируется спорами о постановлении Рады про выборы
10:53
МИД Украины назвал отравление Навального «нечеловеческой расправой Кремля»
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:34
«ЛНР»: Вследствие полевых пожаров сгорели четыре дома
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
09:05
Прокуратура Луганщины сообщила о подозрении сотруднику «МГБ ЛНР»
08:43
В Украине выявили 2430 заболевших коронавирусом за сутки
08:17
В Луганской области площадь пожаров — почти 1000 гектаров. Есть погибший и пострадавшие
08:00
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? ►
06:43
Три человека умерли от коронавируса в Донецкой области за сутки. Еще 64 — заразились
22:46
Штаб ООС зафиксировал один случай нарушения «режима тишины»
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
22:13
Кравчуку предложили прилететь в Минск на следующее заседание ТКГ по Донбассу
21:09
В Донецкой области скончался известный местный активист Сергей Зикеев
все новости
ВИДЕО
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция