В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки

За минувшие сутки, 2 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 31 заболевшего коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано три летальных случая — умерли мужчины в возрасте 78, 71 и 58 лет. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



В то же время сообщается, что за сутки выписано 10 человек.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 626 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 253 человека, 146 — умерли. На лечении остается 1 227 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявили 1 548 случаев COVID-19. Из них 1 029 человек уже выздоровели, а 22 — умерли. Продолжают лечение 497 пациентов.