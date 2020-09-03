Торецк и Авдеевский коксохим обесточены из-за взрыва трансформатора

На подстанции НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области взорвался трансформатор напряжения, в результате чего без электроснабжения остались частично город Торецк, Авдеевский коксохимический завод и насосная станция КП «Вода Донбасса». Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.



Взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями, отметили в ДонОГА.



Насосную станцию 3-го подъема канала Северский Донец — Донбасс частично запитают от подстанции 35 кВ «3-й Подъем », Авдеевский коксохим — по резервной линии.



В Торецке электроснабжение планируется восстановить до конца дня после завершения восстановительных работ на подстанции НЭК «Укрэнерго» «Центральная-330 кВ».