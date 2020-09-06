Умер 24-й заболевший коронавирусом в Донецкой области

В Донецкой области из-за коронавируса умер еще один человек — 74-летний житель Мариуполя. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За воскресенье, 6 сентября, COVID-19 диагностировали у пятерых жителей области, в том числе у одного медработника.



В частности, диагноз подтвержден у трех человек в Бахмуте: мужчины 51 и 70 лет, женщина 69 лет. В Краматорске заболела 34-летняя женщина, а в Славянске — женщина в возрасте 44 лет.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 1 636 заболевших коронавирусом. Из них 1 080 человек выздоровели, а 24 — умерли. Продолжают лечение 532 пациентов.