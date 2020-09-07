В рядах ВСУ коронавирусом болеют 638 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 3 новых случая заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«По состоянию на 10:00 7 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 1 306 человек, летальных исходов — 6», — сказано в сообщении.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 654 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток — 58 человек.



Так, из трех новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится два человека (Житомирский военный госпиталь — 1 военнослужащий, Староконстантиновская ЦРБ — 1 сотрудник ВСУ).



Также на лечении дома в Винницкой области под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий.



Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 72 585 человек.