Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта на Донбассе

07 сентября 2020, 15:18

В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта на Донбассе

Россия обеспокоена обострением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня», — приводит его слова ТАСС.

Песков в очередной раз назвал Россию «страной-посредником», а не участницей конфликта на востоке Украины.

«Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — подчеркнул он.

Песков не ответил на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства РФ и Украины.

В воскресенье в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. 

Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Песков
Прочее
режим тишины ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:20
«ЛНР» «приговорила» луганчанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:19
В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма
12:41
Пушилин отложил обстрел украинских позиций на 9 сентября
11:56
Пургин создает «политическую партию» под «местные выборы ДНР»
11:25
«ДНР» отменила комендантский час в день выступления Лепса
09:19
«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях COVID-19
21:19
«ЛНР» сообщила о шести новых заболевших коронавирусом
12:45
Гайдай: «ЛНР» намерена отказаться от поставок воды в ОРЛО Украиной
12:06
Боевики завтра откроют пропуск через блокпост под Донецком
11:31
«ДНР» заявила о 16 новых случаях COVID-19
21:00
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
14:05
На оккупированной Донетчине сгорело 90 гектаров леса
13:39
«ЛНР» заявила о шести новых случаях коронавируса
12:35
Пограничники рассказали, сколько человек смогли пересечь КПВВ в пятницу
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
все новости
16:27
Состояние Навального улучшилось: его вывели из комы и отключили от ИВЛ
16:11
В Офисе генпрокурора рассказали, что будет дальше с «вагнеровцами»
15:44
Планировавшего подрыв резервуаров с аммиаком в Северодонецке приговорили к 10 годам тюрьмы
15:20
«ЛНР» «приговорила» луганчанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
15:18
В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта на Донбассе
14:19
В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма
13:21
ОП: Украина требует от России повлиять на боевиков из-за жертв в рядах ВСУ на Донбассе
12:41
Пушилин отложил обстрел украинских позиций на 9 сентября
12:33
Депутат «Слуги народа» увидел «ловушку» в возобновлении экономических связей с ОРДЛО
11:56
Пургин создает «политическую партию» под «местные выборы ДНР»
11:25
«ДНР» отменила комендантский час в день выступления Лепса
10:43
В рядах ВСУ коронавирусом болеют 638 военнослужащих
10:13
СБУ вывела из ОРДО боевика-свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине
10:10
На Кипре назвали украинцев и россиян с «золотыми паспортами» из группы высокого риска
09:19
«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях COVID-19
все новости
ВИДЕО
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
05 сентября, 21:00
Возможно ли вскоре закончить войну на Донбассе? Мнение переселенцев и активистов ►
05 сентября, 18:00
Тур отменили из-за COVID-19. Как вернуть деньги? ►
05 сентября, 15:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция