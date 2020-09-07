В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта на Донбассе

Россия обеспокоена обострением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня», — приводит его слова ТАСС.



Песков в очередной раз назвал Россию «страной-посредником», а не участницей конфликта на востоке Украины.



«Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — подчеркнул он.



Песков не ответил на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства РФ и Украины.

В воскресенье в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.