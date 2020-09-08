Штаб ООС заявил об одном обстреле со стороны боевиков

Пророссийские боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как уточняется, из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета были совершены одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области.



С начала текущих суток, 8 сентября, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона не зафиксировала.



Также отмечается, что в прифронтовых районах саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.



Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе. Также в офисе президента сообщили, что Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.