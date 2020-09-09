В Луганске запретят продавать алкоголь на День города

В Луганске 12 сентября будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщает подконтрольная группировке «ЛНР» «администрация» города.



Там пояснили, что такое решение принято с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города.



Запрет на розничную продажу спиртного будет действовать с 8:00 до 22:00 12 сентября.



При этом данное ограничение «не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару».



В этом году Луганск отмечает 225-летие со дня основания. День города в Луганске принято отмечать во вторую субботу сентября.