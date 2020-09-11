На Луганщине — 29 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 29 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По 6 случаев выявлено в Северодонецке и Станично-Луганском районе, 5 — в Лисичанске, 3 — в Беловодском районе, по 2 — в городе Рубежное, Новопсковском и Старобельском районах, а также по одному случаю в Марковском, Меловском и Кормянском районах.



За все время исследований в Луганской области без учета неподконтрольной территории коронавирус диагностирован у 533 человек, в том числе, 31 ребенка. Из них 272 пациента выздоровели, четверо умерли.



Группировка «ЛНР» подтверждает 777 случаев заражения COVID-19 в отдельных районах Луганщины, из которых 652 человека выздоровели, 21 — умер.