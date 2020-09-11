Минсоцполитики: Мы не можем обеспечить выплату пенсий на оккупированных территориях

Минсоцполитики Украины не может обеспечить выплату пенсий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, так как не имеет там работающих институтов. Об этом во время панельной дискуссии «Донбасс медиа форума» Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики Украины.



«Наша задача — создать условия, чтобы граждане Украины имели возможность реализовать эти права на подконтрольной территории. Для этого есть определенный алгоритм действий. Он кому-то нравится, кому-то нет. Но он работает сегодня, и значительной части граждан Украины он позволяет реализовать свои права. Возможно не в полной мере, возможно, это создает для них определенный дискомфорт», — сказал он.



Музыченко сообщил, что была возможность «на отдельных территориях до июля, а на некоторых еще до октября 2014 года» производить выплаты. Сейчас же такой возможности нет.