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Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки

14 сентября 2020, 09:06

Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки

Боевики ограничивали свободу передвижения миссии ОБСЕ 11 сентября на блокпосте вооруженных формирований у Еленовки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На блокпосте около н. п. Еленовки (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) член вооруженных формирований запретил патрулю Миссии проезд, сославшись на отсутствие разрешения от его командиров», - говорится в отчете.

Ранее боевики ограничили доступ ОБСЕ к украино-российской границе неподалеку Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) на Луганщине и Новоазовска на Донетчине.

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