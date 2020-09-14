Зеленский подписал закон, который позволит Украине получить 1,2 миллиарда помощи от Евросоюза

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 25 августа Верховной Радой закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до 1,2 миллиардов евро.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Там отметили, что реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, «который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве».



Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 миллионов евро каждый. Срок погашения не превышает 15 лет, а процентная ставка не составит более 2% годовых.



Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Меморандум и кредитное соглашение Украина и Евросоюз заключили 23 июля в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении «исключительной» макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19. Для Украины был определен наибольший пакет помощи.