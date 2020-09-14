Без детей и с собственной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах

Кабинет министров утвердил противоэпидемические мероприятия, которые нужно будет соблюдать при организации и проведении выборов в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Среди требований к проведению выборов:

При входе на избирательные участки всех посетителей будут опрашивать о наличии симптомов болезни, а также измерять температуру.

При входе должны размещаться антисептики и емкости для сбора и утилизации защитных масок и перчаток.

В помещениях должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции между посетителями не менее одного метра.

Потоки избирателей будут разделять на "вход" и "выход".

Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находилось не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Вся мебель, которые будет использоваться членами избирательной комиссии, должна быть изготовлена из материала, который легко продезинфицировать. Тканевую обивку использовать нельзя.

Между членами комиссии должны быть прозрачные экраны или же они должны сидеть на расстоянии одного метра друг от друга.

Дезинфекцию в помещениях нужно будет проводить каждые 2 часа, а влажную уборку - каждые четыре.

Избиратели должны приходить на участки в масках, а перед входом обрабатывать руки антисептиком.

Детей на голосование брать с собой не рекомендуется, а приходить на участок желательно с личной ручкой.

Те, кто будет находиться на самоизоляции, смогут проголосовать на дому.

Если у одного из членов избирательной комиссии будет обнаружено COVID-19, то другие смогут продолжать работать, если у них не будет симптомов. При этом, при контакте с больным коронавирус без маски член комиссии должен самоизолироваться.

После завершения подсчета голосов и подписания протоколов, помещение еще раз дезинфицируют.