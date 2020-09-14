Без детей и с собственной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах

Кабинет министров утвердил противоэпидемические мероприятия, которые нужно будет соблюдать при организации и проведении выборов в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Среди требований к проведению выборов:
- При входе на избирательные участки всех посетителей будут опрашивать о наличии симптомов болезни, а также измерять температуру.
- При входе должны размещаться антисептики и емкости для сбора и утилизации защитных масок и перчаток.
- В помещениях должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции между посетителями не менее одного метра.
- Потоки избирателей будут разделять на "вход" и "выход".
- Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находилось не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
- Вся мебель, которые будет использоваться членами избирательной комиссии, должна быть изготовлена из материала, который легко продезинфицировать. Тканевую обивку использовать нельзя.
- Между членами комиссии должны быть прозрачные экраны или же они должны сидеть на расстоянии одного метра друг от друга.
- Дезинфекцию в помещениях нужно будет проводить каждые 2 часа, а влажную уборку - каждые четыре.
- Избиратели должны приходить на участки в масках, а перед входом обрабатывать руки антисептиком.
- Детей на голосование брать с собой не рекомендуется, а приходить на участок желательно с личной ручкой.
- Те, кто будет находиться на самоизоляции, смогут проголосовать на дому.
- Если у одного из членов избирательной комиссии будет обнаружено COVID-19, то другие смогут продолжать работать, если у них не будет симптомов. При этом, при контакте с больным коронавирус без маски член комиссии должен самоизолироваться.
- После завершения подсчета голосов и подписания протоколов, помещение еще раз дезинфицируют.