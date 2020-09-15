«ДНР»: Еще пятеро человек умерли от COVID-19

Пятеро человек умерли вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Донецкой области. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Скончались мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 58, 57, 87 и 70 лет.



За прошедшие сутки «ДНР» зафиксировала 24 новых случая COVID-19.



По состоянию на 15 сентября «ДНР» признает 2848 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1511 человек выздоровели, летальных случаев — 163.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.