«ЛНР»: Один человек умер от COVID-19, еще у восьми выявили вирус

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области один человек умер от коронавируса. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Подробности о пациенте, а также населенный пункт, в котором произошел летальный случай, в «ЛНР» не называют.



За прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.



По состоянию на 21 сентября «ЛНР» признает 848 случаев COVID-19, из которых 734 человека выздоровели, 27 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.