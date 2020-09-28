За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано четыре новых случая COVID-19. Об этом сообщает облгосадминистрация.



По одному заболевшему выявлено Северодонецке, Марковском, Станично-Луганском и Старобельском районе.



Отмечается, что среди заболевших один прибыл со временно оккупированных территорий, один был болен пневмонией, один — из числа ранее определенных контактных лиц, еще один — обратился самостоятельно.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 979 человек. Из них выздоровели — 516, лечатся — 452, 11 умерли.