Обвиняемые в убийстве Шеремета отрицают свою вину

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают в суде своей вины. Об этом передает «Интерфакс Украина».



На заседании в понедельник суд присяжных Шевченковского райсуда Киева слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста.



Прокурор в процессе огласил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются не установленные следствием лица, исполнителями — Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.



Отвечая на вопросы суда, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, так как он к этому не имеет отношения. Антоненко заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.



Кузьменко в свою очередь указала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытках дестабилизации ситуации в стране и акциях протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.



Дугарь, отвечая на вопросы суда, тоже указала, что вины своей не признает.



После этого суд перешёл к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.



В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.