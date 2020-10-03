Сын мэра Краматорска баллотируется в депутаты горсовета

Сын мэра Краматорска Андрея Панкова баллотируется в депутаты Краматорского городского совета. Об этом пишет «Краматорск post».

26-летний Андрей Панков — третий номер в списке кандидатов от ВО «Батькивщина». В опубликованных городской избирательной комиссией списках отмечается, что Панков-младший работает заместителем директора ООО «Метрстрой» — эта фирма занимается строительством жилых и нежилых помещений.



Руководитель краматорской городской организации ВО «Батькивщина» и первый номер в списке кандидатов Ваге Мамиконян заявил, что Андрей Панков попал в список на общих принципах, как и все остальные кандидаты.



«Андрей Андреевич — самодостаточный человек, общественник, спортсмен, имеющий свои достижения и взгляды на развитие Краматорска. Неправильно его ассоциировать только с отцом или дедом! Я считаю, что у него все получится и он не будет в тени у своих известных родственников!», — сказал Мамиконян.



Напомним, что кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинут Ростислав Солод — сын депутатов Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода.