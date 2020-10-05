Российская паспортизация «буксует» на Донбассе. Вывод Донецкого института информации

Выдача российских паспортов жителям неподконтрольных районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти. Об этом говорится в публикации «Донецкого института информации» «Паспортизация Донбасса: промежуточные итоги».



Анализируя информацию о количестве постоянного населения, проживающего в контролируемых Россией районах Донбасса и количестве выданных российских паспортов, опубликованную пророссийскими группировками «ДНР» и «ЛНР», аналитическая группа ДИИ пришла к выводу, что не более 7% граждан Украины на этих территориях получили российские паспорта.



Также, несмотря на действия российской власти по упрощению предоставления гражданства этой группе граждан Украины, темпы паспортизации снижаются. Если в 2019 году паспорта получили около 200 тысяч человек, то по информации на август 2020-го их количество увеличилось лишь на 54 тысячи. В то время как представители российской власти заявляли о намерениях выдать 600-800 тысяч паспортов РФ для жителей Донбасса до конца 2020 года.

«Возможно, количество желающих по разным причинам получить паспорт РФ уменьшается. Несколько больше людей получили паспорта "ДНР" (более 550 000) и "ЛНР" (около 500 000). Это около 29% постоянного населения (по данным ОРДЛО)», — говорится в публикации ДИИ.Авторы доклада считают, что это сравнительно не высокая цифра, если учесть, что люди, которые не хотят получать местный «паспорт» и паспорт РФ вызывают подозрение у местных администраций и сталкиваются с некоторыми сложностями в повседневной жизни.



Тревогу у авторов доклада вызывает тот факт, что сейчас из-за пандемии и проблем с работой пропускных пунктов украинские граждане из Донецка и Луганска не могут получить свидетельства о рождении украинского образца для своих детей. Это в будущем может усложнить процесс получения ими паспортов украинского образца.



В докладе также говорится, что украинские власти должны усилить информационную кампанию по стимулированию людей к получению украинских документов и упростить процедуру их получения. Это поможет обеспечить жителям неподконтрольной территории доступ к украинским государственным сервисам и упростит процесс возвращения этих районов под украинский контроль.