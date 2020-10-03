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В Станично-Луганском районе — новый пожар, детонируют боеприпасы

Обновлено
05 октября 2020, 13:14

В Станично-Луганском районе — новый пожар, детонируют боеприпасы

В Станично-Луганском районе Луганской области возник новый пожар — верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщают в в Станично-Луганской райгосадминистрации.

«"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема», — говорится в сообщении.

Корреспондентка «Новостей Донбасса» отмечает, что возгорание локализовывают 5 машин спасателей. Кроме того, трактор обкапывает траншеи, чтобы огонь не прошел дальше.

Проехать по дороге до КПВВ «Станица Луганская» пока что возможно, но там уже дежурит машина полиции и пожарной. Если огонь вплотную подойдет к дороге , то ее перекроют.

Работа пункта пропуска в Станице Луганской была восстановлена только сегодня утром после пожара, который произошел 1 октября.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября, их тушение продолжается до сих пор. Всего площадь возгорания составила 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек, 18 пострадали. Были повреждены несколько сотен домов, эвакуированы 150 человек.

По фактам пожаров в Луганской области, в результате которых погибли 11 человек, правоохранители открыли 11 уголовных производств.

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