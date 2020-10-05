На Луганщине продолжается тушение четырех основных очагов пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение четырех основных очагов пожаров, три из которых локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Там отметили, что вчера утром удалось ликвидировать пожары камыша и сухой растительности вблизи села Болотенного Станично-Луганского района и лесного массива вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района.



Во время тушения лесных пожаров в Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек.



По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тысяч гектар.