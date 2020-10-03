Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей

Обновлено
05 октября 2020, 11:15

КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу. Такое решение принял командующий Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня КПВВ начал работу в 9:00 утра. В дальнейшем пункт пропуска будет функционировать по осенним графику — ежедневно с 07:00 до 18:30.



Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня наблюдается задымления со стороны неподконтрольной территорий, поэтому работа КПВВ «Станица Луганская» может быть приостановлена на несколько часов.

«Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, мы будем приостанавливать его работу на некоторое время — час, два, сколько нужно, но не закрывать его», — отметил Гайдай на свой странице в Facebook.

В Станично-Луганской райгосадминистрации сообщили, что группировка «ЛНР» не пропускает людей. «Где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ», — говорится в сообщении.

Обновлено. C 11:00 «ЛНР» начала пропуск по 15 человек.

Отметим, что «ЛНР» ужесточила требования к тем, кто прибывает с подконтрольной Украине территории. Теперь все прибывшие будут отправлены на обязательную 14-дневную обсервацию в больницу.

Кроме того, еще в конце сентября «ЛНР» изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» и разрешила пересекать линию соприкосновения только раз в месяц.

Работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена 1 октября из-за распространения пожаров вблизи автодороги. Огонь повредил сервисную зону на пункте пропуска.

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Места
Станица Луганская КПВВ Станица Луганская

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:55
В подконтрольном «ДНР» Енакиево работники завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате
11:15
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
11:07
Луганск накрыло вредным дымом от пожаров
09:59
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и девять новых случаев COVID-19
07:45
Российская паспортизация «буксует» на Донбассе. Вывод Донецкого института информации
01:15
Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября
15:52
«ЛНР» заявила о 15 заболевших коронавирусом за сутки
14:40
В ОРДО школы уходят на карантин, в ВУЗах и техникумах установили дистанционку
12:21
«ДНР» прокомментировала удаление «приказов» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах
10:18
«ДНР» выявила 69 случаев COVID-19 за сутки, 4 человека скончались
22:55
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
12:26
«ЛНР» насчитала около 200 пожаров за последние дни: есть погибшие и пострадавшие, разрушены дома
11:22
«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ
10:38
«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19
10:26
За сутки в ОРЛО трое умерли и 25 заболели COVID-19
все новости
13:14
В Станично-Луганском районе — новый пожар, детонируют боеприпасы
12:55
В подконтрольном «ДНР» Енакиево работники завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате
12:35
Под Мариуполем задержали гражданина Армении, который мог воевать на стороне боевиков
11:15
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
11:07
Луганск накрыло вредным дымом от пожаров
10:25
На Луганщине полиция обнаружила схему подкупа избирателей продуктовыми наборами
09:59
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и девять новых случаев COVID-19
09:42
Мужчина пострадал при подрыве в поселке под Луганском
09:19
Коронавирус на Донетчине: пять смертей и 225 новых случаев
08:54
В Украине за сутки зафиксировали 3774 случаев коронавируса
08:37
Глава ЛугОГА: Если бы не потушили пожар на «Азоте», то взрыв в порту Бейрута показался бы петардой
08:19
На Луганщине продолжается тушение четырех основных очагов пожаров
08:04
Штаб ООС зафиксировал новые обстрелы на Донбассе
07:45
Российская паспортизация «буксует» на Донбассе. Вывод Донецкого института информации
01:15
Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября
все новости
ВИДЕО
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15
Тищенко в депутатской группе по Донбассу, тупик в переговорах, коронавирус. Смотрите дайджест НД ►
04 октября, 22:00
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
03 октября, 22:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция