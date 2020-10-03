КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу. Такое решение принял командующий Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.



Сегодня КПВВ начал работу в 9:00 утра. В дальнейшем пункт пропуска будет функционировать по осенним графику — ежедневно с 07:00 до 18:30.







Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня наблюдается задымления со стороны неподконтрольной территорий, поэтому работа КПВВ «Станица Луганская» может быть приостановлена на несколько часов.



«Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, мы будем приостанавливать его работу на некоторое время — час, два, сколько нужно, но не закрывать его», — отметил Гайдай на свой странице в Facebook.



В Станично-Луганской райгосадминистрации сообщили, что группировка «ЛНР» не пропускает людей. «Где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ», — говорится в сообщении.



Обновлено. C 11:00 «ЛНР» начала пропуск по 15 человек.



Отметим, что «ЛНР» ужесточила требования к тем, кто прибывает с подконтрольной Украине территории. Теперь все прибывшие будут отправлены на обязательную 14-дневную обсервацию в больницу.



Кроме того, еще в конце сентября «ЛНР» изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» и разрешила пересекать линию соприкосновения только раз в месяц.

Работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена 1 октября из-за распространения пожаров вблизи автодороги. Огонь повредил сервисную зону на пункте пропуска.