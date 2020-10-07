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В Украине зафиксировали 4753 заболевших COVID-19 за сутки. Новый рекорд

07 октября 2020, 09:05

В Украине зафиксировали 4753 заболевших COVID-19 за сутки. Новый рекорд

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки — 4 753. Кроме того, выздоровели 2 569 пациентов, а умерли 77 ранее заболевших.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 239 337 заболевших COVID-19. Из них 105 970 человек выздоровели, а 4 597 умерли. Продолжают болеть 128 770 пациентов, что на 2 107 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской (316), Донецкой (263), Черкасской (230), Полтавской (227), Хмельницкой (210), Сумской (209) и Львовской (202) областях.

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