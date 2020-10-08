СБУ просит Google и Apple удалить из магазинов приложение «ВКонтакте»

Служба безопасности призвала Google и Apple привести их деятельность в соответствии с национальным законодательством и убрать из магазинов приложений на территории Украины запрещенную в стране российскую соцсеть «Вконтакте». Об этом «Укринформу» сообщили в спецслужбе.



В СБУ отметили, что большинство интернет-провайдеров соблюдают решение СНБО о запрете ряда ресурсов, однако отдельные компании принимают меры, позволяющие пользователям обходить блокировку без использования дополнительного программного обеспечения, через приложения мобильных устройств.



«По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



В то же время в СБУ отметили, что санкционное законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторых видов санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за обход санкций.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские пользователи «Вконтакте» будут взяты на учет Нацполиции.



В середине сентября в Украине без обхода с помощью VPN заработало мобильное приложение «ВКонтакте». В Министерстве информационной политики и культуры заявили, что потребуют от Apple и Google заблокировать приложение.



По словам замсекретаря СНБО Сергея Демедюка, с помощью «Вконтакте» российские спецслужбы собирают персональные данные пользователей.



Российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» находятся под санкциями на территории Украины с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил срок действия запрета.