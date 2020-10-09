«ДНР» сообщила о 200 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 16 человек

За сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 200 заболевших коронавирусом. Кроме того, 16 ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 75 и 62 лет и женщины в возрасте от 50 до 96 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



За этот период также выписано 22 выздоровевших.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 4 362 случая COVID-19. Из них 2 228 человек выздоровели, 271 умер. Продолжают болеть 1863 пациента.

Власти Украины не публикуют данные о ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории.



На подконтрольной Киеву части Донетчины COVID-19 выявили у 5 372 человек. Из них 1 780 пациентов выздоровели, а 64 умерли. Продолжают лечение 3 528 человек.