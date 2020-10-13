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В Украине зафиксировали 5133 новых случая коронавируса

13 октября 2020, 08:46

В Украине зафиксировали 5133 новых случая коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 12 октября, обнаружили 5 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 152 пациента, умерли 107 ранее заболевших. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране количество инфицированных COVID-19 составляет 270 587 человек. Из них умерли 5 122 человека, выздоровели — 116 562.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 148 903 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (397), Харьковской области (439), Днепропетровской (305), Львовской области (341).

Днем ранее, 12 октября, было зафиксировано 4 420 заболевших. 11 октября в Украине зафиксировали 4 768 новых случаев заболевания COVID-19.

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