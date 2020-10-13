«ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста

«Минздрав» группировки «ДНР» отменил требование в обязательном ПЦР-тестировании пациентов с коронавирусом.



С 29 сентября лиц с COVID-19 разрешено выписывать «без учета результата ПЦР на наличие РНК коронавируса в случае отсутствия возможности проведения лабораторного исследования биоматериала».

Решение о выписке врачи в отдельных районах Донетчины принимают на основании клинических проявлений вируса.



По информации донецкого Telegram-канала Dontel, к таким мерам в ОРДО вынужденно прибегли из-за технической невозможности проводить тесты каждому пациенту. При этом источник канала утверждает, что в скором времени ситуация с тестированием может улучшиться.

По состоянию на 13 октября «ДНР» признает 4666 случаев инфекции COVID-19. Из них выписаны — 2261 человек, летальных случаев — 293.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.