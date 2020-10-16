В ВСУ за сутки — 85 новых случаев и одна смерть от COVID-19

Еще один человек умер в Вооруженных сила Украины вследствие заболевания COVID-19. Это — 12-й летальный случай в ВСУ с начала пандемии, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Работник ВСУ заболел коронавирусом 13 октября. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии Новояворовской ЦРБ с предварительным диагнозом негоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония.



«Несмотря на оказанную медицинскую помощь признаки дыхательной недостаточности продолжили нарастать. 15 октября 2020 года состояние здоровья пациента значительно ухудшилось, а интенсивная терапия сожалению, не дала положительного результата. По имеющейся информации мужчина имел хронические сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.



Кроме этого, за минувшие сутки зафиксировано 85 новых случаев коронавирусной болезни. Из них 14 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.



По состоянию на 16 октября коронавирусом в ВСУ болеют 944 человека. За время пандемии 3 126 человек выздоровели, летальных случаев — 12.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 457 человек.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5992 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 287 231 заболевших COVID-19. Из них 121 919 человек выздоровели, а 5408 умерли.