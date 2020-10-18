За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области положительные результаты на COVID-19 получил 101 человек. Об этом заявляют в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию новых выявленных случаев заболевания в группировке не называют.



По состоянию на 18 октября «ДНР» подтверждает 5278 случаев заболевания COVID-19, из которых 2369 человек выздоровели, летальных случаев — 349.



Также за сутки выявлено 179 случаев пневмоний, из них 94 госпитализировано. Всего на лечении 1913 пациентов с пневмониями, из них 356 на кислородной поддержке (+26 за сутки).



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.