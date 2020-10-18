Коронавирус на Донетчине: почти треть госпитализированных еще ждут результаты ПЛР-тестов

Заполненность больниц в Донецкой области, определенных для госпитализации лиц с коронавирусом и подозрениями на COVID-19, составляет 74,5%. Это один из наибольших показателей заполненности коек по всей стране. Почти треть госпитализаций составляют лица, которые ждут результатов ПЛР-исследований. Об этом следует из ответа Департамента здравоохранения Донецкой ОГА на запрос «Новостей Донбасса».



«По состоянию на 15 октября заполненность больниц пациентами с коронавирусом и лицами с подозрениями на COVID-19 составляет 74,5%, из которых подтвержденные случаи составляют 26,9%», — говорится в ответе ДонОГА.



В то же время, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 октября больничные койки в Донецкой области были заполнены на 89,8%, из которых подтвержденные случаи COVID-19 составили 28%. Уже 17 октября этот показатель опустился до 75,1% (24,6% подтвержденных случаев).



В апреле-сентябре, как сообщили в ДонОГА, на Донетчине госпитализировали 5241 пациента, больных и с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе, 801 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего больницы первой волны на Донетчине располагают 1488 койками.



Большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 — из Мариуполя, Славянска, Краматорска, Бахмута и Славянского района. На прошлой неделе Кабинет министров отнес Славянский район в красную зону карантина.



Из них 90 пациентов было подключено к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в медучреждениях Донетчины имеется 325 аппаратов ИВЛ.



С апреля по состоянию на конец сентября в области провели 66899 ПЛР-исследований.

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 7008 случаев COVID-19 (2281 человек выздоровел, 80 — умерли). За неделю выявлено 1359 случаев заболевания и 16 летальных случаев.



За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.