В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 95 новых случаев COVID-19 за в области. Вследствие осложнений умерли три человека, выздоровели — 79. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 82-летний мужчина и 83-летняя женщина с Попаснянского района; 61-летняя женщина с Старобельщины.



26 новых случаев выявили в Северодонецке, 20 в Троицком, 14 в Лисичанске, 12 в Рубежном, шесть в Старобельском районе, пять в Сватовском, четыре в Новоайдарском, три в Попаснянском, по два в Белокуракинском и Станично-Луганском районах, один в Марковском районе.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3416 человек. Из них выздоровели — 1163, лечатся — 2185, умерло 68 человек.



В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 57,9%.