Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области — 95 новых случаев COVID-19 и три смерти

28 октября 2020, 15:20

В Луганской области — 95 новых случаев COVID-19 и три смерти

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 95 новых случаев COVID-19 за в области. Вследствие осложнений умерли три человека, выздоровели — 79. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 82-летний мужчина и 83-летняя женщина с Попаснянского района; 61-летняя женщина с Старобельщины.

26 новых случаев выявили в Северодонецке, 20 в Троицком, 14 в Лисичанске, 12 в Рубежном, шесть в Старобельском районе, пять в Сватовском, четыре в Новоайдарском, три в Попаснянском, по два в Белокуракинском и Станично-Луганском районах, один в Марковском районе.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3416 человек. Из них выздоровели — 1163, лечатся — 2185, умерло 68 человек.

В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 57,9%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема
16:00
В Донецке умер деятель «Компартии ДНР»
15:49
В Донецке задержали студента, который принес на занятие гранату
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:18
«ЛНР» зарегистрировала еще 33 случая коронавируса
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
21:24
В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
13:24
«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках
10:33
Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику
10:29
В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России
все новости
17:00
Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема
16:38
Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации ТКГ
16:27
Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
16:00
В Донецке умер деятель «Компартии ДНР»
15:49
В Донецке задержали студента, который принес на занятие гранату
15:20
В Луганской области — 95 новых случаев COVID-19 и три смерти
14:43
Коронавирус в Мариуполе: 271 заболевший и трое умерших за сутки
13:37
Кулеба: Нужно искать решения внутри уже имеющихся минских договоренностей
13:27
От коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
12:36
Прекращение работы КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября
12:06
В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
28 октября, 11:50
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция