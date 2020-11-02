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Коронавирус на Донетчине: еще 12 смертей и 297 заболевших

02 ноября 2020, 08:32

Коронавирус на Донетчине: еще 12 смертей и 297 заболевших

В Донецкой области подтвердили 12 смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что жертвами стали жители Мирнограда 54, 55, 56, 72 и 72 лет, жители Доброполья 63, 84 и 89 лет, жительницы Александровской ОТГ 72 и 94 лет, 64-летняя жительница Дружковки и 86-летний житель Торецка.

В сводке за 1 ноября сообщается о 297 новых заболевших COVID-19. При этом Кириленко отметил, что тут указаны в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.

География новых случаев:

— 94 в Краматорской ОТГ (4 ребенка);
— 65 в Мариупольской ОТГ;
— 53 в Славянской ОТГ (4 ребенка);
— по 17 в Угледарской (2 ребенка) и Дружковской ОТГ;
— 9 в Николаевской ОТГ;
— по 6 в Волновахской, Константиновской и Покровской ОТГ;
— 5 в Черкасской ОТГ;
— 4 в Добропольской ОТГ;
— по 3 в Белозерской и Святогорской ОТГ;
— по 2 в Старомлиновской и Мирноградской ОТГ;
— по 1 в Ольгинской, Мангушской, Новогродовской, Новодонецкой и Торецкой ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 11234 заболевших COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, а 127 умерли. Продолжают лечение 6743 пациента.

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