Зеленский готов распустить Раду, если не решится вопрос с Конституционным судом

Президент Украин Владимир Зеленский готов распутить Верховную Раду в случае, если парламент не проголосует за президентский законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда. Об этом рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



«Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего от "Слуги народа" ... если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем [распустить Раду]», — сказал он.



Ранее Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» призвал депутатов поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда Украины.