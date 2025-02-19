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Путин заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном развитие отношений, без акцента на Украине

19 февраля 2025, 18:00

Путин заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном развитие отношений, без акцента на Украине

Путин заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном развитие отношений, без акцента на Украине

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стали частью диалога с США о восстановлении двусторонних отношений, а не только подготовкой к переговорам о мире в Украине, как предполагалось ранее. Он заявил российским СМИ, что встреча прошла в «очень доброжелательной» атмосфере и якобы дала первые результаты.

Путин подчеркнул, что обсуждались вопросы экономики, сотрудничества на мировых энергетических рынках и в космосе. Он считает, что произошла «попытка укрепить доверие» между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Госдепартаменте США утверждали, что встреча в Эр-Рияде должна была стать тестом на возможность более масштабных переговоров при американском посредничестве. Однако Путин заявил, что диалог касался именно российско-американских отношений, что позволило избежать критики о проведении переговоров без участия Украины и Европы.

Президент США Дональд Трамп ранее сделал ряд заявлений в адрес Украины, которые Киев рассматривает как комплиментарные, однако в адрес Путина.

The New York Times называет высказывания Трампа «одним из самых ошеломляющих разворотов во внешней политике США». Издание подчеркивает, что впервые американский лидер фактически снимает с России ответственность за войну, перекладывая ее на Украину.

Bloomberg, анализируя переговоры, отмечает, что Вашингтон и Москва начали обсуждать возможность отмены санкций. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что во втором квартале 2025 года в Россию могут вернуться американские компании. Кроме того, стороны договорились о восстановлении численности посольств.

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Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций, которая длилась 4,5 часа. По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем контакте по вопросу Украины.

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