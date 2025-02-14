В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщили, что в крымском филиале «Российского государственного университета правосудия» студенток обязали писать валентинки для российских военных.



Эта акция проводится в рамках так называемой «патриотической поддержки» оккупационных сил.



Более того, администрация намекает девушкам оставить на открытках свои контакты, продвигая идею, что «настоящие герои» лучше местных жителей, среди которых преобладают антироссийские настроения.

Напомним, что только в Севастополь оккупанты завезли на постоянное проживание более 340 тысяч россиян, и это по официальным данным оккупационной администрации.