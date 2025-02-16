«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка

Акция «Вместе» распространяется по оккупированным территориям. Фото: телеграм-канал «Жовта стрічка»

16 февраля в Украине празднуют День единения. Праздник был учрежден в 2022 году на фоне предупреждений о возможной войне с целью консолидации украинского общества. В связи с этим жители оккупированных территорий провели новую проукраинскую акции. Акция «Вместе» распространяется по захваченным городам. Об этом передает «Жовта стрічка».



Ко Дню Единения активисты движения «Жовта стрічка» создали небольшой праздник. Открытки, желтые ленты и надписи с лозунгами «Единение — сила», «Вместе мы несокрушимы», «Украина единая» появились в Луганске, Алчевске, Старобельске, Мелитополе, Энергодаре и Новой Каховке.



Кроме того, к акции присоединились жители аннексированного Крыма.



