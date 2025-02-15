В Курахово Донецкой области, вокруг которого сейчас идут бои, группировка «ДНР» выдает российские паспорта местным жителям, которые не эвакуировались ранее.



Выдача паспортов РФ — первое, что делают оккупанты, заходя в город. Так, в группировке «ДНР» заявили, что получили уже «более 100» заявлений на получение российского документа.



В наскоро обустроенном «отделении МВД» собирают документы, проводят дактилоскопическую регистрацию и фотографируют людей. После подачи заявления местные жители получают небольшой набор продуктов.

В одном из немногочисленных интервью местным каналам местная жительница заявила, что для нее российский паспорт — это возможность покинуть разрушенный город. Теперь она поедет к родственникам в Россию. Однако на данный момент нет точного подтверждения тому, что мирное население может покинуть город. Ранее в «ДНР» заявляли, что не может эвакуировать жителей прифронтовых городов и сел Донетчины из-за близости боевых действий.



Напомним, что аналитики DeepState в середине января заявили о полной оккупации Курахово. Однако официального подтверждения этому от украинского военного руководства не было. Тогда же глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что посетил город. Он утверждает, что из-за боевых действий разрушений в городе примерно столько же, сколько в Авдеевке.



В Авдеевке выдача паспортов РФ также стала одной из первых процедур после захвата — буквально на фоне руин, в которые российские войска превратили город.



Ранее в «ДНР» заявили, что российские военные взяли под контроль литиевые месторождения у села Шевченко, что к западу от Курахово.