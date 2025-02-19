В Украине цены на 100 лекарств будут снижены на 30%: полный список

С 1 марта в Украине цены на некоторые лекарственные средства будут снижены на треть. В этом списке антигистаминные, противовоспалительные, противовоспалительные, противоревматические препараты и другие. Об этом сообщает Минздрав.
Как отмечается, фармацевтические производители подписали декларацию по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства. Подписанты согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств.
В этот список вошли лекарства:
- при кашле и простудных заболеваниях;
- антигистаминные;
- противовоспалительные и противоревматические препараты;
- витамины и микроэлементы;
- лекарства против давления;
- противоязвенные средства;
- успокоительные;
- глазные капли;
- назальные спреи.
Отмечается, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев», которое введено в действие Указом президента Украины №82/2025, содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства. В частности, предусмотрено введение ряда регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.
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