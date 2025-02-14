Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»

Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.



Как утверждает Наумец, еще в 2020 году «министерствам» образования, здравоохранения и строительства понадобилась новая спецтехника. В ходе конкурса лучшее предложение сделала «Почта Донбасса», предложив технику от «КамАЗа» по цене 3,2–3,4 млн рублей за единицу.



Однако, по его словам, глава «ДНР» Денис Пушилин и «зампред правительства» Владимир Пашков настояли на покупке б/у техники «из Европы». В итоге были приобретены мусоровозы с пробегом 400–500 тыс. км по цене 2,4 млн рублей за машину.



«Министерство строительства» пыталось возразить и пять раз писало правительству, что техника ненадежная, но решение изменить не удалось, и контракт был заключен. Вскоре после этого последовали уголовные дела: обвинения семерым фейковым чиновникам, включая Наумца.



После закрытия дела Наумец обратился к Пушилину и в «Минстрой» с просьбой восстановить его в должности, но получил неофициальный отказ. Тогда он решил добиваться восстановления через суд.



Однако донецкие юристы утверждают, что на момент его увольнения существовала «ДНР», а теперь это якобы территория России. По их мнению, должности, на которую хочет вернуться Наумец, больше не существует.



Сам бывший «министр» с этим не согласен. Он консультировался с действующими судьями, и те считают, что восстановление возможно.