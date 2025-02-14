Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»

14 февраля 2025, 20:45

Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»

Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»

Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.

Как утверждает Наумец, еще в 2020 году «министерствам» образования, здравоохранения и строительства понадобилась новая спецтехника. В ходе конкурса лучшее предложение сделала «Почта Донбасса», предложив технику от «КамАЗа» по цене 3,2–3,4 млн рублей за единицу.

Однако, по его словам, глава «ДНР» Денис Пушилин и «зампред правительства» Владимир Пашков настояли на покупке б/у техники «из Европы». В итоге были приобретены мусоровозы с пробегом 400–500 тыс. км по цене 2,4 млн рублей за машину.

«Министерство строительства» пыталось возразить и пять раз писало правительству, что техника ненадежная, но решение изменить не удалось, и контракт был заключен. Вскоре после этого последовали уголовные дела: обвинения семерым фейковым чиновникам, включая Наумца.

После закрытия дела Наумец обратился к Пушилину и в «Минстрой» с просьбой восстановить его в должности, но получил неофициальный отказ. Тогда он решил добиваться восстановления через суд.

Однако донецкие юристы утверждают, что на момент его увольнения существовала «ДНР», а теперь это якобы территория России. По их мнению, должности, на которую хочет вернуться Наумец, больше не существует.

Сам бывший «министр» с этим не согласен. Он консультировался с действующими судьями, и те считают, что восстановление возможно.

ТЕГИ

Люди
Сергей Наумец
Организации
ДНР

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
21:40
Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
20:38
В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале
10:51
Оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск: в ОВА рассказали, что известно
08:40
В оккупированном Донецке из-за отключения света остановились котельные — сотни домов без отопления
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
15:00
В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные
13:45
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
10:55
Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили
10:06
Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе
10:02
На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников заключить контракт с российской армией – ОВА
08:58
Партизаны фиксируют переброску топлива из Новороссийска в Крым — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Атаку на энергетику Украины. В ВСУ рассказали о боях в Торецке
13:45
Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ
11:31
СБУ и Нацполиция разоблачили экс-нардепа и его сыновей: вели бизнес на оккупированной территории и платили налоги РФ
все новости
22:24
ВСУ уничтожили опорный пункт российских военных в Курской области РФ
21:52
Пережив российский плен, мать ждала встречи с детьми 5 месяцев — они выехали из оккупации
21:31
Суд в США обязал администрацию Трампа отменить заморозку финансирования международной помощи
21:07
Украинские военные отбили штурм оккупантов под Великой Новоселкой
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
20:03
США сформировали переговорную делегацию о мире в Украине — итоги встречи Вэнса и Зеленского
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
18:23
Украина настаивает на полной изоляции РФ в сфере ядерной энергетики — МИД
18:11
Зеленский рассказал, для чего поедет в Саудовскую Аравию
17:47
ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели
17:30
Зеленский о разговоре Трампа и Путина: «Это риск для всего мира»
17:24
Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции: Украину упомянул опосредованно
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
16:56
«Белые ангелы» Лимана эвакуировали четырех человек с линии фронта
16:53
Кишинев требует вывода войск РФ из Приднестровья – СМИ
16:53
Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера»: они воевали на Донбассе
16:42
Российский дрон убил жителя Херсонщины – ОВА
16:17
В Николаеве 2 человека погибли, 8 пострадали из-за взрыва возле заведения общепита
15:59
Украинские пилоты дронов уничтожили российскую пехоту в Часов Яре: в ВСУ показали видео
15:40
ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол – DeepState
все новости
ВИДЕО
ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели. Фото: кадр из видео ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели
14 февраля, 17:47
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ABC News Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции: Украину упомянул опосредованно
14 февраля, 17:24
Задержанный наемник ЧВК «Вагнера» в Молдове. Фото: Национальная полиция Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера»: они воевали на Донбассе
14 февраля, 16:53
Удар по российской пехоте в Часов Яре. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили российскую пехоту в Часов Яре: в ВСУ показали видео
14 февраля, 15:59
Военный КНДР пытается поднять 200-го. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали роту военных КНДР в санитарной зоне Курской области
14 февраля, 14:26
Уничтоженный российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками уничтожили вооружение и бронетехнику армии РФ на Лиманском направлении: кадры
14 февраля, 12:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор