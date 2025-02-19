Путин заявил, что хочет вести переговоры с Украиной и США

Глава Кремля Владимир Путин 19 февраля заявил, что Украина, наряду с Россией, должна участвовать в переговорах с США по вопросам мирного урегулирования. Это заявление цитируют российские СМИ.



По словам Путина, такой формат обсуждался еще во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.



«Президент Трамп сказал мне, что переговорный процесс будет проходить с участием и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», — заявил глава Кремля.



Также он заявил, что «РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине, она никогда не отказывалась от переговоров».



Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, подчеркнул, что не планирует встреч с представителями России или США. Он также отметил, что украинские власти не были осведомлены о готовящихся переговорах и не признают никаких соглашений, заключенных без их участия. Зеленский заявил, что во время переговоров США и России в Саудовской Аравии были сигналы о том, что РФ является «жертвой» в войне.



Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций, которая длилась 4,5 часа. По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем контакте по вопросу Украины.