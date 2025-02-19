Путин заявил о наступлении армии РФ на Украину из Курской области: в ЦПД ответили

Ситуация на границе с Курской областью. Фото: карта DeepState

Ночью 19 февраля российские оккупанты из 810-й бригады морской пехоты ВС РФ якобы пересекли границу и вышли на территорию Украины. Об этом стало известно из заявления главы Кремля Владимира Путина, который в Санкт-Петербурге пообщался с российскими СМИ.



Путин сказал, что ему об этом «доложили буквально час назад».



Однако глава Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины Андрей Коваленко опроверг слова Путина.



«Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировки войск России, которая способна осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет. Попытки захода российских ДРГ происходят часто. Но Силы обороны ДРГ уничтожают. Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян – ложь», – отметил он.

Напомним, что Путин во время этого общения с российскими СМИ также заявил о том, что Россия якобы готова вернуться за стол переговоров насчет прекращения войны РФ против Украины.