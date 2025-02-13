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Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску

13 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску

Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп поручили помощникам «немедленно начать проработку встречи на высшем уровне». Место и сроки встречи пока не называются. В Москве начали формировать переговорную группу из США, ее состав объявят позже.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, который состоялся 12 февраля.  По его словам, американский лидер дал понять, что Украина в приоритете.

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против Петра Порошено, Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Веденные санкции - бессрочные.

Общество

Российский суд вынес приговор в отношении четырех военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сергей Завацкий приговорен к 16 годам лишения свободы, Антон Фурдаленко, Василий Таран и Руслан Саввакис получили по 15 лет лишения свободы. 13 августа 2024 года все четверо были взяты в плен российскими военнослужащими в Курской области.

В Константиновке остается 15 тысяч жителей, а в селах громады — еще 905 человек. Теплообеспечение функционирует в доступных районах. Водоснабжение частично разрушено — работает только одна из трех водопроводных магистралей. В некоторых районах города воды нет уже более двух лет, поэтому ее подвозят либо силами коммунальщиков, либо при поддержке ГСЧС. Электроснабжение сохраняется, но с перебоями.

В Хмельницком мужчина совершил самоубийство в ТЦК во время прохождения ВЛК, сообщили в областном ТЦК и СП. Он скончался в машине «скорой помощи» от массивного кровотечения. Мужчина находился в розыске за нарушение военного учета.

Боевые действия

Российские войска сбросили на Краматорск две бомбы ФАБ-250, один человек погиб, пять ранены. В Центральном районе Херсона ранены два человека. РФ атаковала беспилотниками припортовую инфраструктуру на юге Одесской области, ранен один человек.

На юге Молдовы зафиксировано падение двух беспилотников. По информации местной полиции, один дрон был обнаружен на поле в Тарклийском районе, а второй взорвался в 1,5 км от Чадыр-Лунги. Эксперты предварительно установили, что второй беспилотник прибыл с территории России.

Войска России с юга и юго-запада все еще пытаются обойти город Покровск Донецкой области, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Оккупанты пытаются перерезать пути, которые идут от города, и оставить украинские войска без снабжения.

Ночью 12 беспилотников атаковали Липецкую область РФ. В результате падения обломков пострадала сотрудница станции аэрации. Также в городе зафиксированы отключения электроэнергии.

Дроны украинские силы снова ударили по нефтеперекачивающей станции «Андреаполь». Она являющейся частью Балтийской трубопроводной системы-2. В результате удара перекачки нефти временно прекращено.

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