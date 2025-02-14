«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы

В группировке «ЛНР» заявили, что задолженности по зарплате бюджетникам за 2014-2015 годы на оккупированной Луганщине — на контроле «прокуратуры». Оккупационные органы распространили в местных СМИ сообщения о том, что пытаются решить вопрос с задолженностями. Перед работниками каких предприятий возникли долги — не уточняется.

Утверждается, что из бюджета группировки уже выделили 1,1 млрд. рублей.

«Эти средства полностью «закроют» вопрос с выплатами компенсаций людям, задолженности по зарплатам которых были документально подтверждены», — заявили в оккупационной администрации.

При этом «премьер ЛНР» Егор Ковальчук утверждает, что не все «деньги по непонятным причинам дошли до конечных получателей» в предыдущие годы. И в таких случаях нужна «правовая оценка».



Как сообщалось, российские суды на оккупированных территориях массово отказывают шахтерам в удовлетворении исков о задолженности по зарплате за 2016–2022 годы.



Ранее оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.