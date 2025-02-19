На Херсонщине россияне убили женщину, применив дрон

В результате атаки российского беспилотника на Херсонщине погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Трагедия произошла 16 февраля в селе Веселое. Оккупанты атаковали мирную жительницу с дрона, в результате чего она получила ранения, несовместимые с жизнью.
«Мои соболезнования родным и близким убитой», — написал Прокудин.
Ранее россияне обстреляли авиабомбами жилую застройку Константиновки. Пострадали люди, есть погибший.
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