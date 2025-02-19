Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

На Херсонщине россияне убили женщину, применив дрон

19 февраля 2025, 15:10

На Херсонщине россияне убили женщину, применив дрон

В результате атаки российского беспилотника на Херсонщине погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Трагедия произошла 16 февраля в селе Веселое. Оккупанты атаковали мирную жительницу с дрона, в результате чего она получила ранения, несовместимые с жизнью.

«Мои соболезнования родным и близким убитой», — написал Прокудин.

Ранее россияне обстреляли авиабомбами жилую застройку Константиновки. Пострадали люди, есть погибший.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Веселое Херсонская область
Прочее
Атака БПЛА атака дронов Военное преступление РФ жертвы российской агрессии

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
17:15
«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
все новости
15:48
«Были сигналы, что Россия – "жертва"», – Зеленский о переговорах США и РФ
15:10
На Херсонщине россияне убили женщину, применив дрон
15:09
Российские войска оккупировали два села на Покровском направлении – DeepState
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
14:47
С 1 марта цены на 100 популярных лекарств снизят на 30%
14:17
«Азов» отбросил российскую армию от трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
13:58
Макрон призвал к мирным переговорам Украины и России
13:55
Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Донетчине
13:14
Россияне обстреляли авиабомбами жилую застройку Константиновки: пострадали люди, есть погибший (дополнено)
12:58
В Николаеве полностью восстановили теплоснабжение
12:30
Российские оккупанты сбросили бомбы на Мирноград
12:29
КМИС: 57% украинцев доверяют Зеленскому, несмотря на заявления Трампа
12:08
Пограничники дронами уничтожили группы российской пехоты в зданиях под Покровском
11:58
Залужный о возможных выборах: «Сейчас главная задача — выстоять»
11:44
Британия может отправить в Украину истребители вместо сухопутных войск — СМИ
11:25
Авиация ВСУ уничтожила место дислокации и площадку для запуска дронов армии РФ на оккупированном Запорожье
11:24
В Покровске закрылось последнее отделение «Новой почты»
11:15
В Евросоюзе согласовали очередной пакет санкций против РФ
11:00
Российская авиация ночью ударила по Константиновке: есть погибший и раненый, под завалами может быть человек
10:50
ВСУ уничтожили пушку, автомобиль и склад БК оккупантов на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Канализационные стоки загрязняет море в оккупированном Мариуполе. Фото: соцсети В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
19 февраля, 14:57
Удар по зданию с российской пехотой на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Пограничники дронами уничтожили группы российской пехоты в зданиях под Покровском
19 февраля, 12:08
Удар по месту дислокации и площадке для запуска дронов войск РФ на Запорожье. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ уничтожила место дислокации и площадку для запуска дронов армии РФ на оккупированном Запорожье
19 февраля, 11:25
Разрушенный Торецк. Фото: кадр из видео «Город-призрак»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Торецк с высоты птичьего полета
19 февраля, 10:01
В жилом районе Константиновки прогремел мощный взрыв. Иллюстративное фото Мощный взрыв прогремел в жилом районе Константиновки: обстрел города продолжается
19 февраля, 09:57
Последствия массированной атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА «Шахеды» ночью массированно атаковали Одессу и район: есть раненые, сотни домов без света и отопления
19 февраля, 08:54

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор