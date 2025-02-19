Войска РФ уничтожили старинную деревянную церковь в Волновахском районе

ВС РФ уничтожили церковь в Андреевке. Фото: Донецкая ОВА

Российские обстрелы уничтожили деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Андреевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщило Управление культуры и туризма Донецкой ОВА.



«Украинское архитектурное и культурное наследие вновь несет тяжелые потери из-за военной агрессии РФ. Церковь, являвшаяся памятником архитектуры местного значения, была построена в 1886 году на месте более раннего храма, основанного в 1795 году», — говорится в сообщении.



Особенностью церкви была уникальная терракотовая плитка, изготовленная на знаменитом заводе «Дзевульский и Лянге» в Славянске. Храм веками оставался духовным центром региона, пока в феврале 2025 года не был уничтожен российскими войсками.



По мнению культурологов, это не только утрата религиозного сооружения, но и очередное доказательство целенаправленного разрушения украинского культурного наследия.

Вид на церковь до прихода «русского мира» в Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

По состоянию на январь 2025 года в Донецкой области зафиксировано 164 объекта культурного наследия, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий.



Больше всего пострадали памятники Мариупольской, Святогорской и Бахмутской громад, внесенные в Список исторических населенных мест Украины.