Пограничники уничтожили средства связи россиян на Луганщине

На Луганщине пограничники с помощью FPV-дронов разбили средства связи российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
«Операторы ударных FPV-дронов комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда успешно отработали по позициям оккупантов, технике, средствах связи и фортификационных сооружениях российских захватчиков на Луганщине», — говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащие перехватили и вывели из строя два беспилотника.
Ранее мы писали, что операторы FPV-дронов ГПСУ уничтожили пехотные группы российских войск на Покровском направлении.
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