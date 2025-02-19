Пограничники уничтожили средства связи россиян на Луганщине

Дроны пограничников уничтожили средства связи оккупантов. Фото: скриншот

На Луганщине пограничники с помощью FPV-дронов разбили средства связи российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



«Операторы ударных FPV-дронов комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда успешно отработали по позициям оккупантов, технике, средствах связи и фортификационных сооружениях российских захватчиков на Луганщине», — говорится в сообщении.



Кроме того, военнослужащие перехватили и вывели из строя два беспилотника.



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