«Были сигналы, что Россия – "жертва"», – Зеленский о переговорах США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

США и Россия имеют право обговаривать свои двусторонние отношения, но Вашингтон помог главе Кремля Владимиру Путину выйти из многогодовой изоляции. Об этом во время брифинга в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.



Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.



«Потому что все это точно не положительно влияет на Украину, а влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Я думаю, что Путин и русские очень радуются, потому что обсуждаются вопросы с ними. И вчера уже были сигналы с ними, как с «жертвой». Это что-то новое», – отметил президент Украины.

Напомним, что Трамп на пресс-конференции по итогам встречи делегаций США и России сделал ряд заявлений о войне в Украине. В частности, он раскритиковал Украину за то, что у нее «было три года, чтобы сесть за стол переговоров и закончить войну».



Сама встреча состоялась 18 февраля в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.